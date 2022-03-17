В США призвали обеспечить бесполетную зону над Украиной

В заявлении говорится, что российские войска нападают на мирных жителей и расправляются с семьями, а украинские военные и народ мужественно сопротивляется, защищая свою нацию и свободу.

"К сожалению, ситуация может значительно ухудшиться, поскольку неудачи российских военных заставляют Путина удваивать нападения на гражданских лиц, а растянутые линии снабжения приводят к длительной осаде Киева. Достаточно. Пришло время США и нашим союзникам действовать", - говорится в сообщении.

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"Мы должны направить ВВС США - и, надеюсь, наших союзников - над Украиной, чтобы остановить убийства и обеспечить вывод российских войск, установив бесполетную зону. Мы должны объяснить Путину, что мы не будем вводить наземные войска в Украину, если только Россия не нападет на наши силы, и что наши самолеты не будут стрелять по российским военным во время их вывода и ответят только в случае нападения", - говорится в заявлении.

При этом они добавили, что США должны показать России, что будут относиться к Украине как к нейтральному государству и предоставят гуманитарную поддержку и военное оборудование исключительно для того, чтобы Украина могла защитить себя.

"Однако должно быть ясно, что если Россия продолжит массовые убийства мирных жителей, мы обеспечим соблюдение бесполетной зоны. Если российская система ПВО собьет один из наших самолетов, мы уничтожим ее систему ПВО в Украине. Если против нас или наших союзников будут запущены ракеты, мы уничтожим эти ракеты. И любое применение неконвенционального оружия в Украине - ядерного, химического или биологического - в Украине приведет к массированному ответу", - говорится в заявлении Александера и Джаффера.