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США закликали об'єднатися у боротьбі проти порушень прав людини у Венесуелі

Новини » Політика    06.07.2019 - 08:36
США закликали об'єднатися у боротьбі проти порушень прав людини у Венесуелі
Фото: Держдеп (U.S. Department of State)

Також США закликали визнати лідера опозиції Гуайдо тимчасовим президентом

Сполучені Штати Америки закликали міжнародне товариство об'єднати зусилля у боротьбі проти порушень прав людини у Венесуелі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державного департаменту США.

У заяві Держдепу йдеться про те, що Сполучені Штати стурбовані фактами серйозних порушень прав людини у Венесуелі, які описані у доповіді Управління верховного комісара ООН.

За словами керівника прес-служби Держдепартаменту Морган Ортагус, доповідь відображає "глибину гуманітарної кризи" у Венесуелі та порушення з боку режиму Ніколаса Мадуро, який позбавляє жителів країни прав та свобод "шляхом репресій, катувань та залякування".

"Міжнародна спільнота повинна засудити незаконний режим Мадуро і об'єднатися у боротьбі проти його навмисного зневажливого ставлення до дотримання прав людини, а також проти безкарності", - зазначила Ортагус.

Крім того, у Сполучених Штатах закликали офіційно визнати лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим президентом країни та припинити будь-яку підтримку Мадуро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними ООН в ході операцій сил безпеки у Венесуелі було вбито майже 7 тисяч осіб. Чимала кількість з числа загиблих стали жертвами "страти", а ситуації із заарештованими і убитими громадянами подавалися владою як такі, в яких вони чинили опір поліції.

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Новини України Сполучені Штати Америкинарушение правВенесуэла
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