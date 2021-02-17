США призвали мировое сообщество бороться с дезинформацией о COVID-вакцинах

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена призывает правительства всех стран бороться с распространением дезинформации о вакцинах. При этом США настаивают на том, чтобы страны безотлагательно предоставляли друг другу и специализированным международным организациям сведения об эпидемиях.

"Мы также призываем все страны бороться с дезинформацией о вакцинах. Если мы не будем это делать, то серьезным образом поставим под угрозу свою задачу", - сказал он.

Блинкен призвал государства принимать участие в транспарентном процессе для предотвращения кризисов в области здравоохранения.

"Чтобы лучше понять обстоятельства возникновения нынешней пандемии и подготовиться к следующей, все страны должны предоставить все данные о первых днях каких бы то ни было вспышек. И в перспективе всем странам следует принимать участие в транспарентном процессе в целях предотвращения кризисов в области здравоохранения и реагирования на таковые, чтобы мировое сообщество могло делать как можно больше как можно скорее", - отметил он.