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США призвали мировое сообщество бороться с дезинформацией о COVID-вакцинах

Новина українською → Нью-Йорк, Среда 17 февраля 2021 20:41
США призвали мировое сообщество бороться с дезинформацией о COVID-вакцинах Фото: Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена призывает правительства всех стран бороться с распространением дезинформации о вакцинах. При этом США настаивают на том, чтобы страны безотлагательно предоставляли друг другу и специализированным международным организациям сведения об эпидемиях.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время заседания Совета Безопасности ООН.

"Мы также призываем все страны бороться с дезинформацией о вакцинах. Если мы не будем это делать, то серьезным образом поставим под угрозу свою задачу", - сказал он.

Блинкен призвал государства принимать участие в транспарентном процессе для предотвращения кризисов в области здравоохранения.

"Чтобы лучше понять обстоятельства возникновения нынешней пандемии и подготовиться к следующей, все страны должны предоставить все данные о первых днях каких бы то ни было вспышек. И в перспективе всем странам следует принимать участие в транспарентном процессе в целях предотвращения кризисов в области здравоохранения и реагирования на таковые, чтобы мировое сообщество могло делать как можно больше как можно скорее", - отметил он.

Напомним, Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки масок для всех жителей страны. В целях усиления защиты населения от коронавируса.

Кроме того, в Евросоюзе рекомендовали ужесточить правила въезда в страны блока из-за риска распространения мутировавших штаммов COVID.

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