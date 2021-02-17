ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

США закликали світове співтовариство боротися з дезінформацією про COVID-вакцинах

Новость на русском → Нью-Йорк, Середа 17 лютого 2021 20:41
США закликали світове співтовариство боротися з дезінформацією про COVID-вакцинах Фото: Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена закликає уряди всіх країн боротися з розповсюдженням дезінформації про вакцини. При цьому США наполягають на тому, щоб країни невідкладно надавали один одному і спеціалізованим міжнародним організаціям відомості про епідемії.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час засідання Ради Безпеки ООН.

"Ми також закликаємо всі країни боротися з дезінформацією про вакцини. Якщо ми не будемо це робити, то серйозним чином поставимо під загрозу своє завдання", - сказав він.

Блінкен закликав держави брати участь у транспарентному процесі для запобігання криз у галузі охорони здоров'я.

"Щоб краще зрозуміти обставини виникнення нинішньої пандемії і підготуватися до наступної всі країни повинні надати всі дані про перших днях яких би то не було спалахів. І в перспективі всім країнам слід брати участь у транспарентному процесі в цілях запобігання криз у галузі охорони здоров'я та реагування на такі, щоб світова спільнота могла робити якомога більше якомога швидше", - зазначив він.

Нагадаємо, Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість відправки масок для всіх жителів країни. В цілях посилення захисту населення від коронавірусу.

Крім того, в Євросоюзі рекомендували посилити правила в'їзду до країни блоку через ризик поширення мутованих штамів COVID.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі вакцина від коронавірусу
NEWS
На Прикарпатті розгорнуть мобільний COVID-госпіталь. Вперше в Україні
На Прикарпатті розгорнуть мобільний COVID-госпіталь. Вперше в Україні
DAILY
Хто наступний. Чи буде Володимир Зеленський воювати з олігархами
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хто наступний. Чи буде Володимир Зеленський воювати з олігархами