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США призвали Грузию устранить нарушения, выявленные на выборах наблюдателями

Новости » Политика    01.12.2018 - 04:29
США призвали Грузию устранить нарушения, выявленные на выборах наблюдателями
Иллюстративное фото (facebook com/SputnikGeorgia)

Госдеп поздравил Саломе Зурабишвили с избранием президентом Грузии

Государственный департамент США поздравил Саломе Зурабишвили с победой на выборах президента Грузии, призвав власти страны устранить нарушения, которые были выявлены в ходе голосования миссией Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госдепа.

В Госдепе высоко оценили доступность проведения кампании для всех кандидатов в президенты Грузии, но выразили обеспокоенность случаями использования админресурса в ходе предвыборной кампании, призвав устранить выявленные нарушения.

"Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать решительное демократическое и экономическое развитие Грузии, территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ и западную интеграцию", - также говорится в сообщении.

Напомним, сразу после избрания президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что сейчас не время дружить с Россией.

"С учетом того, как Россия сейчас ведет себя в отношении Украины, не думаю, что мы можем прямо сейчас перейти к сотрудничеству", - заявила она.

 

 

Президент Грузии заявила, что не хочет взаимодействовать с Россией Порошенко поздравил Зурабишвили с избранием на пост президента Грузии
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиГрузияпрезидентские выборы
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