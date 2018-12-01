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США закликали Грузію усунути порушення, виявлені спостерігачами на виборах

Новини » Політика    01.12.2018 - 04:29
США закликали Грузію усунути порушення, виявлені спостерігачами на виборах
Ілюстративне фото (facebook com/SputnikGeorgia)

Держдеп привітав Саломе Зурабішвілі з обранням президентом Грузії

Державний департамент США привітав Саломе Зурабішвілі з перемогою на виборах президента Грузії, закликавши владу країни усунути порушення, які були виявлені під час голосування місією Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держдепу.

У Держдепі високо оцінили доступність проведення кампанії для всіх кандидатів у президенти Грузії, але висловили стурбованість випадками використання адмінресурсу під час передвиборної кампанії, закликавши усунути виявлені порушення.

"Сполучені Штати будуть і надалі підтримувати рішучий демократичний і економічний розвиток Грузії, територіальну цілісність у межах її міжнародно визнаних кордонів і західну інтеграцію", - також йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, відразу після обрання президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що зараз не час дружити з Росією.

"З урахуванням того, як Росія зараз веде себе щодо України, не думаю, що ми можемо просто зараз перейти до співпраці", - заявила вона.

 

 

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Новини України Сполучені Штати АмерикиГрузіяпрезидентські вибори
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