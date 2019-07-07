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США призвали Германию отправить наземные войска в Сирию

Новости » Политика    07.07.2019 - 12:27
США призвали Германию отправить наземные войска в Сирию
Фото: Джеймс Джеффри (Анадолу)

В Вашингтоне хотят, чтобы немецкие войска частично заменили военных США

Спецпредставитель правительства Соединенных Штатов Америки по Сирии Джеймс Джеффри предложил Германии отправить свои наземные войска в Сирию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Welt am Sonntag.

По словам Джеффри, немецкие военные могли бы заменить американских военнослужащих в регионе. Он добавил, что участие немецких военных в операциях против "Исламского государства" не является главной целью, так как для них лучше подходят местные солдаты.

Он отметил, что военнослужащие из Германии могли бы помочь с логистикой, обучением местных солдат и техническим обслуживанием. Джеффри подчеркнул, что целью миссии должно стать обеспечение стабильности на северо-востоке Сирии и гарантия невозврата сил ИГ в регион.

"Немецкая сторона обдумывает, какую поддержку она может оказать. Может будут задействованы наземные войска. С другой стороны, это может быть гражданская, финансовая или другая военная помощь", - сообщил спецпредставитель США.

Напомним, ранее сообщалось, что по меньшей мере 544 мирных жителей двух провинций на северо-западе Сирии погибли и еще более 2000 человек получили ранения в результате наступление на последний оплот сирийской оппозиции, который проводят начиная с апреля российские военные и силы режима Башара Асада.

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