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США закликали Німеччину відправити наземні війська у Сирію

Новини » Політика    07.07.2019 - 12:27
США закликали Німеччину відправити наземні війська у Сирію
Фото: Джеймс Джеффрі (Анадолу)

У Вашингтоні хочуть, щоб німецькі війська частково замінили військових США

Спецпредставник уряду Сполучених Штатів Америки по Сирії Джеймс Джеффрі запропонував Німеччині відправити свої наземні війська в Сирію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Welt am Sonntag.

За словами Джеффрі, німецькі військові могли б змінити американських військовослужбовців у регіоні. Він додав, що участь німецьких військових в операціях проти "Ісламської держави" не є головною метою, так як для них краще підходять місцеві солдати.

Він зазначив, що військовослужбовці з Німеччини могли б допомогти з логістикою, навчанням місцевих солдатів та технічним обслуговуванням. Джеффрі підкреслив, що метою місії повинне стати забезпечення стабільності на північному сході Сирії та гарантія неповернення сил ІД в регіон.

"Німецька сторона обмірковує, яку підтримку вона може надати. Може будуть задіяні наземні війська. З іншого боку, це може бути громадянська, фінансова або інша військова допомога", - повідомив спецпредставник США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що щонайменше 544 мирних жителів двох провінцій на північному заході Сирії загинули та ще понад 2000 осіб отримали поранення в результаті наступу на останній оплот сирійської опозиції, який проводять починаючи з квітня російські військові та сили режиму Башара Асада.

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