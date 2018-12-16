США закликали Німеччину відмовитися від "Північного потоку-2"

Фото: Держдепартамент (U. S. Department of State)

У Держдепі схвалили резолюцію Європейського парламенту і закликали ФРН "дослухатися до сусідів"

Сполучені Штати закликають Німеччину відмовитися від будівництва газопроводу "Північний потік-2" і прислухатися до побоювань сусідів, "безпека яких буде підірвана" цим трубопроводом. Про це заявив представник Держдепартаменту Роберт Палладіно, передає РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепу.

"США вітають нещодавні кроки ЄС і його членів щодо притягнення Росії до відповідальності за агресію проти України. Резолюція Європейського парламенту від 12 грудня знову підтверджує важливість ролі України в європейській енергосистемі і засуджує будівництво підтримуваного Кремлем трубопроводу "Північний потік-2" як політичного проекту", - також заявив Палладіно.

Він підкреслив, що його країна вітає одностайне рішення Європейської ради про продовження економічних санкцій проти Росії і підтримує позицію ЄС щодо нападу Росії на українські судна в Чорному морі 25 листопада, що є порушенням міжнародного права.

"Сполучені Штати будуть і надалі притягувати Росію до відповідальності за свої дії, і ми будемо продовжувати працювати з європейськими партнерами і союзниками, щоб стати єдиним фронтом проти агресії Кремля", - заявив представник Держдепу.

Нагадаємо, Європейський парламент 12 грудня виступив за припинення реалізації російського проекту трубопроводу "Північний потік-2", ухваливши резолюцію з доповіді "Про реалізацію Угоди про асоціацію ЄС - Україна".