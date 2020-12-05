США призвали Германию остановить строительство "Северного потока-2"

Посольство США в Германии призвало немецкое правительство остановить строительство газопровода "Северный поток-2". Такой шаг станет сигналом для России.

Об этом заявила временная поверенная по делам посольства США в Германии Робин Куинвилл.

Она отметила, что сейчас Евросоюз и Германия должны наложить мораторий на строительство газопровода.

"Сейчас пришло время ЕС и Германии наложить мораторий на строительство газопровода. Этим они покажут, что больше не намерены терпеть злонамеренное поведение России", - сказала Куинвилл.

На этой неделе стало известно, что принадлежащая "Газпрому" компания Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока - 2", возобновит укладку труб в водах Германии 5 декабря. Для этого используют российское судно "Академик Черский".

Также сообщалось, что Германия рассчитывает на диалог с администрацией избранного президента США Джо Байдена по "Северному потоку - 2". Отношения между странами в целом должны улучшиться.