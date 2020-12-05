США закликали Німеччину зупинити будівництво "Північного потоку-2"

Посольство США в Німеччині закликало німецький уряд зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2". Такий крок стане сигналом для Росії.

Про це заявила тимчасова повірена у справах посольства США в Німеччині Робін Куинвилл.

Вона зазначила, що зараз Євросоюз і Німеччина повинні накласти мораторій на будівництво газопроводу.

"Зараз прийшов час ЄС і Німеччини накласти мораторій на будівництво газопроводу. Цим вони покажуть, що більше не мають наміру терпіти зловмисну поведінку Росії", - сказала Куинвилл.

На цьому тижні стало відомо, що компанія Nord Stream 2 AG, яка належить "Газпрому", оператор "Північного потоку - 2", відновить укладання труб у водах Німеччини 5 грудня. Для цього використовують російське судно "Академік Черський".

Також повідомлялося, що Німеччина розраховує на діалог з адміністрацією обраного президента США Джо Байдена щодо "Північного потоку - 2". Відносини між країнами в цілому повинні покращитися.