ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В США призвали ЕС больше помогать Украине

Новости » Политика    03.09.2019 - 12:58
В США призвали ЕС больше помогать Украине
Фото: Майк Пенс (floridapolitics.com)

По мнению Майка Пенса, европейские страны недостаточно поддерживают Украину

Вице-президент США Майк Пенс призвал страны Европейского союза оказывать большую поддержку Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам Пенса, европейские страны должны делать больше, чтобы помочь Украине. При этом вице-президент США отметил, что американский народ поддерживает Украину от начала аннексии Крыма Россией в 2014 году.

"США взяли на себя груз, связанный с Украиной, и мы гордимся этим. Но мы считаем, что нашим европейским партнерам пора сделать шаг вперед", - сказал Пенс.

Также Пенс отметил, что на данный момент Вашингтон испытывает опасения по поводу коррупции в Украине.

Напомним, в воскресенье 1 сентября в Польше прошла встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и вице-президентом США Майком Пенсом. По результатам встречи, Пенс заявил, что отношения между Украиной и США еще никогда не были такими прочными.

Также во время встречи Зеленский и Пенс обсудили будущую встречу между президентами Украины и США. Встреча между Зеленским и Трампом может состояться в сентябре, во время визита президента Украины в США.

Лукашенко объяснил, почему Беларусь закрыла границу с Украиной Украину посетят сенаторы, которых не пустили в Россию
Новости Украины ЕвросоюзСоединенные Штаты АмерикиУкраина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь