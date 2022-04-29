США призвали американцев воздержаться от поездок в Украину

Соединенные Штаты Америки призывают своих граждан воздержаться от поездок в Украину. Предложили им найти другой способ помочь нашей стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-cекретаря Белого дома Джен Псаки.

"Мы знаем, что люди хотят помочь, но мы призываем американцев найти другие способы это сделать вместо того, чтобы ездить на Украину и воевать там. Это зона боевых действий. В течение нескольких месяцев наш совет заключается в том, что американцы не должны ездить в Украину ни по каким причинам", - заявила Псаки.

Война России против Украины длится шестьдесят пять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.