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США призвали американцев воздержаться от поездок в Украину

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Пятница 29 апреля 2022 22:02
США призвали американцев воздержаться от поездок в Украину Фото: прессекретарь Белого дома Джен Псаки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки призывают своих граждан воздержаться от поездок в Украину. Предложили им найти другой способ помочь нашей стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-cекретаря Белого дома Джен Псаки.

Представитель Белого дома призвала американцев найти другой способ помочь Украине.

"Мы знаем, что люди хотят помочь, но мы призываем американцев найти другие способы это сделать вместо того, чтобы ездить на Украину и воевать там. Это зона боевых действий. В течение нескольких месяцев наш совет заключается в том, что американцы не должны ездить в Украину ни по каким причинам", - заявила Псаки.

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