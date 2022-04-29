США закликали американців утриматись від поїздок в Україну
Сполучені Штати Америки закликають своїх громадян утриматись від поїздок до України. Запропонували їм знайти інший спосіб допомогти нашій країні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прессекретаря Білого дому Джен Псакі.
Представник Білого дому закликала американців знайти інший спосіб допомогти Україні.
"Ми знаємо, що люди хочуть допомогти, але ми закликаємо американців знайти інші способи це зробити замість того, щоб їздити на Україну та воювати там. Це зона бойових дій. Протягом кількох місяців наша рада полягає в тому, що американці не повинні їздити в Україну ні з яких причин", - заявила Псакі.
Війна Росії проти України триває шістдесят п'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.