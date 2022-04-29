ru ua
Пт, 29 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США закликали американців утриматись від поїздок в Україну

Новость на русском →
П'ятниця 29 квітня 2022 22:02
США закликали американців утриматись від поїздок в Україну Фото: прессекретар Білого дому Джен Псакі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки закликають своїх громадян утриматись від поїздок до України. Запропонували їм знайти інший спосіб допомогти нашій країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прессекретаря Білого дому Джен Псакі.

Представник Білого дому закликала американців знайти інший спосіб допомогти Україні.

"Ми знаємо, що люди хочуть допомогти, але ми закликаємо американців знайти інші способи це зробити замість того, щоб їздити на Україну та воювати там. Це зона бойових дій. Протягом кількох місяців наша рада полягає в тому, що американці не повинні їздити в Україну ні з яких причин", - заявила Псакі.

Війна Росії проти України триває шістдесят п'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Україна
NEWS
65-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
65-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Другий фронт. Навіщо Росія готує атаку на півдні і чого чекати від Придністров'я
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Другий фронт. Навіщо Росія готує атаку на півдні і чого чекати від Придністров'я