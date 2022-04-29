США закликали американців утриматись від поїздок в Україну

Представник Білого дому закликала американців знайти інший спосіб допомогти Україні.

"Ми знаємо, що люди хочуть допомогти, але ми закликаємо американців знайти інші способи це зробити замість того, щоб їздити на Україну та воювати там. Це зона бойових дій. Протягом кількох місяців наша рада полягає в тому, що американці не повинні їздити в Україну ні з яких причин", - заявила Псакі.