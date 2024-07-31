США призупиняють допомогу Грузії на 95 млн доларів, - Блінкен

Голова Держдепу нагадав, що 23 травня після антидемократичних дій грузинської влади оголосив про всебічний перегляд відносин між США та Грузією.

"В результаті цього перегляду Сполучені Штати призупиняють допомогу на понад 95 мільйонів доларів, яка безпосередньо вигідна уряду Грузії", - додав Блінкен.

Він уточнив, що, незважаючи на таке рішення, США продовжать надавати допомогу програмам та заходам, які приносять користь народу Грузії шляхом зміцнення демократії, верховенства закону, незалежних ЗМІ та економічного розвитку.

За словами Блінкена, за 32 роки партнерства між двома країнами США надали Грузії допомогу на суму понад 6,2 мільярда доларів. Ці кошти, зокрема, спрямовували на оснащення та навчання сил оборони та берегової охорони Грузії, будівництво шкіл та лікарень, підготовку вчителів, держслужбовців та медичних працівників.