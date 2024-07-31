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США призупиняють допомогу Грузії на 95 млн доларів, - Блінкен

Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки вирішили заморозити допомогу Грузії на 95 мільйонів доларів. Причина - ухвалення грузинським парламентом аналога російського закону про "іноагентів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Голова Держдепу нагадав, що 23 травня після антидемократичних дій грузинської влади оголосив про всебічний перегляд відносин між США та Грузією.

"В результаті цього перегляду Сполучені Штати призупиняють допомогу на понад 95 мільйонів доларів, яка безпосередньо вигідна уряду Грузії", - додав Блінкен.

Він уточнив, що, незважаючи на таке рішення, США продовжать надавати допомогу програмам та заходам, які приносять користь народу Грузії шляхом зміцнення демократії, верховенства закону, незалежних ЗМІ та економічного розвитку.

За словами Блінкена, за 32 роки партнерства між двома країнами США надали Грузії допомогу на суму понад 6,2 мільярда доларів. Ці кошти, зокрема, спрямовували на оснащення та навчання сил оборони та берегової охорони Грузії, будівництво шкіл та лікарень, підготовку вчителів, держслужбовців та медичних працівників.

Що передувало

Нагадаємо, раніше парламент Грузії ухвалив закон про прозорість іноземного впливу. Такий закон вже діє у Росії кілька років.

Ініціатива передбачає, що грузинські організації, які отримують фінансування з-за кордону, реєструвалися як "іноземні агенти".

Такі дії грузинської влади різко зіпсували відносини країни із Заходом. Зокрема, процес вступу Грузії до Євросоюзу було припинено. При цьому США ввели проти низки грузинських чиновників санкції.

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Сполучені Штати АмерикиГрузіяЕнтоні Блінкен