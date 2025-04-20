У США призупинили депортацію групи мігрантів: помилка розпалила скандал

Суд ухвалив таке рішення після того, як адвокати чоловіків звернулися до нього з проханням про термінове втручання, заявивши, що їм загрожує неминуча депортація без судового розгляду, який раніше призначили судді.

"Уряду наказано не висилати жодного члена передбачуваного класу затриманих зі Сполучених Штатів до подальшого розпорядження цього Суду", - заявили судді в короткому рішенні без підпису.

Судді-консерватори Кларенс Томас і Самуель Аліто публічно висловили незгоду з рішенням, що було ухвалене в суботу, 19 квітня, близько 12:55 ранку за вашингтонським часом.

Не відразу було зрозуміло, скільки венесуельців чекає депортація і куди саме їх відправлять.

Більшість суддів Верховного суду ухвалили рішення після того, як адвокати Американської спілки захисту громадянських свобод (ACLU) подали термінові запити про негайні дії до кількох судів.

Юристи повідомили, що чоловіків посадили до автобусів і сказали, що їх депортують уже в п'ятницю вдень. Затриманим нібито вручили повідомлення, написане лише англійською мовою, в якому не пояснювалося, як вони можуть оскаржити свою депортацію та скільки часу у них на це є.

Більшість адвокатів та членів сімей мігрантів стверджують, що вони не були членами банд і не мали жодних шансів оскаржити твердження уряду про те, що вони ними були.

Хоча суди нижчих інстанцій відхилили запит ACLU, Верховний суд призупинив потенційну депортацію.

У Трампа вимагають депортації

Адміністрація Трампа у відповідь закликала суддів офіційно відхилити запит Американської спілки захисту громадянських свобод від імені мігрантів.

У 15-сторінковому поданні Генпрокурор США Дін Зауер заявив, що адвокати затриманих були неправі, коли звернулися до суддів і не надали судам нижчих інстанцій часу для ухвалення рішення про те, що чоловікам не було надано належної можливості оскаржити свою депортацію в суді.

За його словами, суд принаймні має роз'яснити, що його указ не перешкоджає уряду депортувати людей, використовуючи інші правові інструменти, зокрема національне імміграційне законодавство.

Адміністрація Трампа вже депортувала до в'язниці суворого режиму в Сальвадорі понад 200 венесуельських і сальвадорських чоловіків, яких вона вважає членами банд.

Білий дім керується "Актом про іноземних ворогів" 1798 року (Alien Enemies Act). Чоловіків звинуватили в приналежності до транснаціонального угруповання Tren de Aragua з Венесуели, хоча за даними слідчих, лише незначна частина з них була коли-небудь офіційно звинувачена у серйозних злочинах в США.

Серед депортованих був Кілмар Абрего Гарсія, - сальвадорський іммігрант, якого, за визнанням адміністрації, депортували помилково, що викликало обурення з приводу її імміграційної політики.

Адміністрація Трампа повідомила Верховний суд, що хоче отримати повноваження депортувати групу венесуельців, затриманих у Техасі, використовуючи інші закони.

Міністерство юстиції спочатку стверджувало, що судді мають відмовити у задоволенні запиту про припинення депортації на підставі широких повноважень воєнного часу.

Однак в якості резервного аргументу, адміністрація Трампа заявила Верховному суду, що хоче отримати ясність щодо того, що вона може вислати принаймні частину тих самих мігрантів відповідно до менш суперечливого імміграційного законодавства.