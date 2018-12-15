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В США признали неконституционной реформу здравоохранения Обамы

Новости » Политика    15.12.2018 - 09:05
В США признали неконституционной реформу здравоохранения Обамы
Фото: 44-й президент США Барак Обама (facebook.com/barackobama)

Федеральный суд в Техасе признал ObamaCare неконституционной

Федеральный суд в Форт-Уэрте (Техас, США) признал неконституционной реформу здравоохранения 44-го президента США Барака Обамы (ObamaCare). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter действующего американского президента Дональда Трампа.

В частности, Трамп назвал вердикт суда в Техасе "отличной новостью для Америки". Он также заявил, что не удивлен данным решением.

В США признали неконституционной реформу здравоохранения Обамы

Как пишут местные СМИ, иск против реформы подали 20 штатов, где большинство удерживают республиканцы. Ключевым моментом реформы Обамы была обязанность иметь медицинскую страховку, за отсутствие которой полагался штраф. Однако республиканцам удалось отменить штраф после избрания Трампа, доказав, что американцев не имеют права заставлять приобретать какие-либо услуги. После этого, реформа Обамы потеряла смысл.

Отметим, в ходе предвыборной кампании 2016 года Трамп обещал отменить реформу здравоохранения Обамы, но не смог заручиться поддержкой в Конгрессе.

Напомним, в ноябре Трамп заявил, что ко всему прочему считает Обаму ответственным за аннексию Крыма.

В октябре он также подчеркнул, что предоставил Украине оружия больше чем Обама.

 

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