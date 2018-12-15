ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У США визнали неконституційною реформу охорони здоров'я Обами

Новини » Політика    15.12.2018 - 09:05
У США визнали неконституційною реформу охорони здоров'я Обами
Фото: 44-й президент США Барак Обама (facebook.com/barackobama)

Федеральний суд в Техасі визнав ObamaCare неконституційною

Федеральний суд у Форт-Уерті (Техас, США) визнав неконституційною реформу охорони здоров'я 44-го президента США Барака Обами (ObamaCare). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter чинного американського президента Дональда Трампа.

Зокрема, Трамп назвав вердикт суду в Техасі "чудовою новиною для Америки". Він також заявив, що не здивований цим рішенням.

У США визнали неконституційною реформу охорони здоров'я Обами

Як пишуть місцеві ЗМІ, позов проти реформи подали 20 штатів, де більшість утримують республіканці. Ключовим моментом реформи Обами був обов'язок мати медичну страховку, за відсутність якої накладався штраф. Однак республіканцям вдалося скасувати штраф після обрання Трампа, довівши, що американців не мають права примушувати купувати будь-які послуги. Після цього, реформа Обами втратила сенс.

Відзначимо, в ході передвиборної кампанії 2016 року Трамп пообіцяв скасувати реформу охорони здоров'я Обами, але не зміг заручитися підтримкою у Конгресі.

Нагадаємо, в листопаді Трамп заявив, що до всього іншого вважає Обаму відповідальним за анексію Криму.

У жовтні він також підкреслив, що надав Україні зброї більше ніж Обама.

 

Трамп заявив, що необхідності поспішати у підготовці нової зустрічі з Кім Чен Ином немає
Новини України Барак ОбамаСполучені Штати АмерикиДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся