У США визнали неконституційною реформу охорони здоров'я Обами

Фото: 44-й президент США Барак Обама (facebook.com/barackobama)

Федеральний суд в Техасі визнав ObamaCare неконституційною

Федеральний суд у Форт-Уерті (Техас, США) визнав неконституційною реформу охорони здоров'я 44-го президента США Барака Обами (ObamaCare). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter чинного американського президента Дональда Трампа.

Зокрема, Трамп назвав вердикт суду в Техасі "чудовою новиною для Америки". Він також заявив, що не здивований цим рішенням.

Як пишуть місцеві ЗМІ, позов проти реформи подали 20 штатів, де більшість утримують республіканці. Ключовим моментом реформи Обами був обов'язок мати медичну страховку, за відсутність якої накладався штраф. Однак республіканцям вдалося скасувати штраф після обрання Трампа, довівши, що американців не мають права примушувати купувати будь-які послуги. Після цього, реформа Обами втратила сенс.

Відзначимо, в ході передвиборної кампанії 2016 року Трамп пообіцяв скасувати реформу охорони здоров'я Обами, але не зміг заручитися підтримкою у Конгресі.

Нагадаємо, в листопаді Трамп заявив, що до всього іншого вважає Обаму відповідальним за анексію Криму.

У жовтні він також підкреслив, що надав Україні зброї більше ніж Обама.