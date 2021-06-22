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США приступили к установке систем вооружений ПРО в Польше

Автор: Дмитрий Кузнецов

США приступили к установке систем вооружений противоракетной обороны (ПРО) в Польше. В марте американские военные протестировали работу радара SPY-1D(V) и системы управления огнем (FCS).

Об этом сообщило Агентство противоракетной обороны (MDA) США.

"Началась установка системы вооружения Aegis Ashore в Польше", - говорится в сообщении.

Как отметили в MDA, в марте 2021 года на базе Редзиково на севере Польши была протестирована работа радара SPY-1D(V) и системы управления огнем (FCS).

Система Aegis Ashore использует перехватчики Standard Missile-3, которые не несут боеголовку с взрывчатым веществом, но перехватывают и уничтожают ракеты противника кинетически.

После завершения объект Aegis Ashore в Польше станет вторым береговым объектом противоракетной обороны в Европе. Эти системы защищают силы США и европейских союзников по НАТО в регионе от действующих и возникающих угроз от баллистических ракет, которые возникают за пределами Европы.

Ожидается, что Aegis Ashore в Польше будет принят в эксплуатацию в 2022 году.

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