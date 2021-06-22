США приступили до установки систем озброєнь ПРО в Польщі

"Почалася установка системи озброєння Aegis Ashore в Польщі", - йдеться в повідомленні.

Як відзначили в MDA, в березні 2021 року на базі Редзіково на півночі Польщі була протестована робота радара SPY-1D(V) і системи управління вогнем (FCS).

Система Aegis Ashore використовує перехоплювачі Standard Missile-3, які не несуть боєголовку з вибуховою речовиною, але перехоплюють і знищують ракети противника кінетичну.

Після завершення об'єкт Aegis Ashore в Польщі стане другим береговим об'єктом протиракетної оборони в Європі. Ці системи захищають сили США і європейських союзників по НАТО в регіоні від діючих і виникаючих загроз від балістичних ракет, які виникають за межами Європи.

Очікується, що Aegis Ashore в Польщі буде прийнятий в експлуатацію в 2022 році.