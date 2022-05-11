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США приступили к поставкам в Украину второй партии вертолетов Ми-17

Фото: США приступили к поставкам в Украину второй партии вертолетов Ми-17 (vpk.name)
Автор: Артур Родивилов

США 10 мая начали поставку Украине новой партии вертолетов Ми-17. Всего отправят 11 вертолетов, первый - уже сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщали в Пентагоне ранее, украинские военные уже получили от США партию вертолетов Ми-17.

"Из этих дополнительных 11 Ми-17 первый отправляется сегодня", - сказал представитель ведомства.

О намерениях США поставить в Украину вертолеты Ми-17 в конце января сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Тогда в посольстве США в Украине уточнили, что речь идет о пяти вертолетах Ми-17, которые находятся в запасах Пентагона. В наше государство эти вертолеты могут доставить в рамках программы избыточных оборонительных средств.

Всего было поставлено в первой партии 11 вертолетов.

Напомним, в апреле президент США Джо Байден в телефонном разговоре сообщил Владимиру Зеленскому, что Вашингтон предоставит дополнительную военную помощь на 800 млн долларов. В том числе бронетехнику и вертолеты.

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