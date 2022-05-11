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США приступили до постачання в Україну другої партії вертольотів Мі-17

Фото: США приступили до поставок в Україну другої партії вертольотів Мі-17 (vpk.name)
Автор: Артур Родивилов

США 10 травня почали поставку Україні нової партії вертольотів Мі-17. Всього відправлять 11 вертольотів, перший - вже сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляли в Пентагоні раніше, українські військові вже отримали від США партію вертольотів Мі-17.

"З цих додаткових 11 Мі-17 перший відправляється сьогодні", - сказав представник відомства.

Про наміри США поставити в Україну вертольоти Мі-17 наприкінці січня повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

Тоді в посольстві США в Україні уточнили, що мова йде про п'ять вертольотів Мі-17, які знаходяться в запасах Пентагону. У нашу державу ці вертольоти можуть доставити в рамках програми надлишкових оборонних засобів.

Всього було поставлено в першій партії 11 вертольотів.

Нагадаємо, у квітні президент США Джо Байден у телефонній розмові повідомив Володимиру Зеленському, що Вашингтон надасть додаткову військову допомогу на 800 млн доларів. У тому числі бронетехніку і вертольоти.

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