В США приравняли линчевание к преступлениям на почве нетерпимости

Президент США Джо Байден подписал закон, приравнивающий линчевание к федеральным преступлениям на почве нетерпимости. Линчеванием теперь может считаться совершенное в сговоре и на почве ненависти преступление, которое привело к смерти или нанесению серьезного вреда здоровью.

"Сегодня днем я подписал Закон Эммета Тилля о борьбе с линчеванием, который впервые в американской истории объявил линчевание федеральным преступлением на почве ненависти. Этот закон касается не только нашего прошлого. Речь идет о нашем настоящем, и о нашем будущем", - прокомментировал Байден.

Президент США также подчеркнул, что расовая ненависть – это американская проблема, с которой нужно бороться. Закон назван в честь 14-летнего афроамериканца Эммета Тилла. В 1955 году белая женщина по имени Кэролайн Брайант обвинила Тилла в приставаниях. Вскоре после этого ее супруг и сводный брат жестоко убили подростка. Суд присяжных оправдал родственников Брайант.