У США прирівняли лінчування до злочинів на ґрунті нетерпимості

Президент США Джо Байден підписав закон, що прирівнює лінчування до федеральних злочинів на грунті нетерпимості. Лінчуванням тепер може вважатися вчинене в змові і на грунті ненависті злочин, який призвів до смерті або нанесення серйозної шкоди здоров'ю.

"Сьогодні вдень я підписав Закон Еммета Тілля про боротьбу з лінчуванням, який вперше в американській історії оголосив лінчування федеральним злочином на ґрунті ненависті. Цей закон стосується не тільки нашого минулого. Йдеться про наше сьогодення, і про наше майбутнє", - прокоментував Байден.

Президент США також підкреслив, що расова ненависть – це американська проблема, з якою потрібно боротися. Закон названий на честь 14-річного афроамериканця Еммета Тілла. У 1955 році біла жінка на ім'я Керолайн Брайант звинуватила Тілла в докучаннях. Незабаром після цього її чоловік і зведений брат жорстоко вбили підлітка. Суд присяжних виправдав родичів Брайант.