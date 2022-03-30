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В США приравняли линчевание к преступлениям на почве нетерпимости

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Вашингтон, Среда 30 марта 2022 03:08
В США приравняли линчевание к преступлениям на почве нетерпимости Джо Байден (Фото: nbcnews.com)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден подписал закон, приравнивающий линчевание к федеральным преступлениям на почве нетерпимости. Линчеванием теперь может считаться совершенное в сговоре и на почве ненависти преступление, которое привело к смерти или нанесению серьезного вреда здоровью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

"Сегодня днем я подписал Закон Эммета Тилля о борьбе с линчеванием, который впервые в американской истории объявил линчевание федеральным преступлением на почве ненависти. Этот закон касается не только нашего прошлого. Речь идет о нашем настоящем, и о нашем будущем", - прокомментировал Байден.

Президент США также подчеркнул, что расовая ненависть – это американская проблема, с которой нужно бороться. Закон назван в честь 14-летнего афроамериканца Эммета Тилла. В 1955 году белая женщина по имени Кэролайн Брайант обвинила Тилла в приставаниях. Вскоре после этого ее супруг и сводный брат жестоко убили подростка. Суд присяжных оправдал родственников Брайант.

Ранее мы сообщали, что США скорректировали оборонную стратегию из-за войны в Украине. Теперь основной акцент переключается на Китай. Поднебесная в документе названа основным стратегическим конкурентом и вызовом для Соединенных Штатов.

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