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У США прирівняли лінчування до злочинів на ґрунті нетерпимості

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Вашингтон, Середа 30 березня 2022 03:08
У США прирівняли лінчування до злочинів на ґрунті нетерпимості Джо Байден (Фото: nbcnews.com)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден підписав закон, що прирівнює лінчування до федеральних злочинів на грунті нетерпимості. Лінчуванням тепер може вважатися вчинене в змові і на грунті ненависті злочин, який призвів до смерті або нанесення серйозної шкоди здоров'ю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

"Сьогодні вдень я підписав Закон Еммета Тілля про боротьбу з лінчуванням, який вперше в американській історії оголосив лінчування федеральним злочином на ґрунті ненависті. Цей закон стосується не тільки нашого минулого. Йдеться про наше сьогодення, і про наше майбутнє", - прокоментував Байден.

Президент США також підкреслив, що расова ненависть – це американська проблема, з якою потрібно боротися. Закон названий на честь 14-річного афроамериканця Еммета Тілла. У 1955 році біла жінка на ім'я Керолайн Брайант звинуватила Тілла в докучаннях. Незабаром після цього її чоловік і зведений брат жорстоко вбили підлітка. Суд присяжних виправдав родичів Брайант.

Раніше ми повідомляли, що США скорегували оборонну стратегію через війну в Україні. Тепер основний акцент перемикається на Китай. Піднебесна в документі названа основним стратегічним конкурентом і викликом для Сполучених Штатів.

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