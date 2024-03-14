США припинять постачання зброї в Нікарагуа через посилення військових зв'язків із РФ

Зазначається, що США обмежують імпорт і експорт американської зброї та оборонних послуг, призначених для Нікарагуа.

"Сполучені Штати продовжуватимуть використовувати всі доступні дипломатичні та економічні інструменти для забезпечення відповідальності режиму Ортеги-Мурільо і підтримки прав людини та основних свобод нікарагуанців, оскільки вони прагнуть до більш справедливого і процвітаючого майбутнього", - йдеться в заяві.

Міністерство торгівлі США також запровадило суворіші правила щодо експорту американських товарів до Нікарагуа.

Відомство послалося на стурбованість щодо порушень урядом прав людини, а також на поглиблення військових зв'язків з Росією.

Нікарагуа підтримує РФ

Раніше російська делегації з тимчасово окупованого Криму відвідала Нікарагуа. Після цього МЗС України передало офіційну ноту протесту країні.

У Міністерстві зазначили, що подібні дії з боку Нікарагуа грубо порушили суверенітет і територіальну цілісність України, законодавство України, а також норми міжнародного права, зокрема, статут ООН.