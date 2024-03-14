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США прекратят поставки оружия в Никарагуа из-за усиления военных связей с РФ

Архивное фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (Alex Edelman-Pool/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки решили прекратить поставлять оружие в Никарагуа. Это связано с усилением сотрудничества страны с Россией.

Об этом заявил Госдепартамент США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что США ограничивают импорт и экспорт американского оружия и оборонных услуг, предназначенных для Никарагуа.

"Соединенные Штаты будут продолжать использовать все доступные дипломатические и экономические инструменты для обеспечения ответственности режима Ортеги-Мурильо и поддержки прав человека и основных свобод никарагуанцев, поскольку они стремятся к более справедливому и процветающему будущему", - говорится в заявлении. 

Министерство торговли США также ввело более строгие правила в отношении экспорта американских товаров в Никарагуа.

Ведомство сослалось на обеспокоенность относительно нарушений правительством прав человека, а также на углубление военных связей с Россией.

Никарагуа поддерживает РФ

Ранее российская делегация из временно оккупированного Крыма посетила Никарагуа. После этого МИД Украины передало официальную ноту протеста стран.

В Министерстве отметили, что подобные действия со стороны Никарагуа грубо нарушили суверенитет и территориальную целостность Украины, законодательство Украины, а также нормы международного права, в частности, устав ООН.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиНикарагуа