США припинили підтримку програми відновлення енергетики України, - NBC News

За даними видання, підтримку програми з відновлення енергосистеми України було припинено цього тижня.

"Це суттєво підірве можливості адміністрації вести переговори про припинення вогню і стане сигналом для Росії, що нам начхати на Україну і наші минулі інвестиції", - зазначив у коментарі NBC News один зі співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Він зазначив, що Росія веде проти України "економічну війну", але USAID відігравало центральну роль у тому, щоб допомогти українській економіці бути стійкою.

"Ми надали величезну підтримку українському уряду, щоб уникнути макроекономічної кризи", - додав співробітник Агентства.

NBC News нагадує, що в Україні раніше працювали 64 співробітники USAID. Але після рішення адміністрації Трампа відправити практично всіх їх у відпустку і повернути в США, в Україні залишаться тільки вісім осіб з Агентства.