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США прекратили поддержку программы восстановления энергетики Украины, - NBC News

Иллюстративное фото: в Украине восстанавливают энергосистему после российских обстрелов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Государственный департамент США прекратил действие инициативы USAID по восстановлению энергосистемы Украины. В программу были вложены сотни миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

По данным издания, поддержка программы по восстановлению энергосистемы Украины была прекращена на этой неделе. 

"Это существенно подорвет возможности администрации вести переговоры о прекращении огня и станет сигналом для России, что нам наплевать на Украину и наши прошлые инвестиции", - отметил в комментарии NBC News один из сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID). 

Он отметил, что Россия ведет против Украины "экономическую войну", но USAID играло центральную роль в том, чтобы помочь украинской экономике быть устойчивой. 

"Мы оказали огромную поддержку украинскому правительству, чтобы избежать макроэкономического кризиса", - добавил сотрудник Агентства.

NBC News напоминает, что в Украине ранее работали 64 сотрудника USAID. Но после решения администрации Трампа отправить практически всех их в отпуск и вернуть в США, в Украине останутся только восемь человек из Агентства. 

Решение Трампа

Напомним, несколько недель назад президент США Дональд Трамп приостановил финансирование Агентства США по международному развитию (USAID).

Такое решение привело к тому, что в Украине перестали работать ряд важных программ, которые касались помощи ветеранам, возведения новых пограничных пунктов и не только.

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