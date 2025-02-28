США прекратили поддержку программы восстановления энергетики Украины, - NBC News

По данным издания, поддержка программы по восстановлению энергосистемы Украины была прекращена на этой неделе.

"Это существенно подорвет возможности администрации вести переговоры о прекращении огня и станет сигналом для России, что нам наплевать на Украину и наши прошлые инвестиции", - отметил в комментарии NBC News один из сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID).

Он отметил, что Россия ведет против Украины "экономическую войну", но USAID играло центральную роль в том, чтобы помочь украинской экономике быть устойчивой.

"Мы оказали огромную поддержку украинскому правительству, чтобы избежать макроэкономического кризиса", - добавил сотрудник Агентства.

NBC News напоминает, что в Украине ранее работали 64 сотрудника USAID. Но после решения администрации Трампа отправить практически всех их в отпуск и вернуть в США, в Украине останутся только восемь человек из Агентства.