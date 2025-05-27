США припинили обмін інформацією з ЄС щодо обходу санкцій Росією, - ЗМІ

Як пише видання, після зміни влади у США адміністрація Дональда Трампа розпустила спецгрупу KleptoCapture, яка займалася відстеженням активів російських олігархів.

Раніше між американськими та європейськими фінансовими слідчими існував постійний обмін даними, однак нині він припинений.

Попри публічні запевнення у підтримці України, в Європі сумніваються в готовності США приєднуватися до нових санкцій.

При цьому ЄС вже готує 18-й пакет обмежень у відповідь на чергові атаки РФ на українські міста.

За словами депутата Бундестагу Йоганна Вадефуля, реакція Заходу буде жорсткою, однак навіть він не виключає, що Вашингтон може зайняти обережну позицію.

Очікується, що нові санкції завдадуть економічного удару по Росії, проте їхня ефективність напряму залежить від єдності дій між союзниками.

У Німеччині вже визнають: координація між ЄС та США фактично припинилася, а ініціатива G7 щодо боротьби з обходом санкцій "втратила імпульс".