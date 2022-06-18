США приостановили продажу Украине четырех ударных беспилотников: в чем причина

Работа администрации президента США Джо Байдена по подготовке сделки по продаже Украине четырех ударных беспилотников MQ-1C Grey Eagle приостановлен из-за опасений, что их секретное оборудование для наблюдения может попасть в руки потенциального врага - России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Техническое возражение против продажи было выдвинуто в ходе более глубокой проверки Управлением по безопасности оборонных технологий Пентагона, которому поручено охранять дорогостоящие технологии. Ранее план по продаже БПЛА был одобрен Белым домом.

Возражение против экспорта беспилотников возникло из-за опасений, что радар и оборудование для наблюдения на беспилотниках могут создать угрозу безопасности Соединенных Штатов, если они попадут в руки России. Источники в Пентагоне сообщили, что это соображение было упущено из виду при первоначальном рассмотрении, но всплыло на переговорах в конце прошлой недели.

Решение о продолжении сделки в настоящее время рассматривается вышестоящими инстанциями в Пентагоне, но сроки принятия какого-либо решения неясны. Одним из решений могла бы стать замена существующего радарного и сенсорного комплекса на упрощенный вариант, но на его разработку и установку могут уйти месяцы.

Четыре беспилотника Grey Eagle производства General Atomics изначально предназначались для армии США. Согласно официальным документам, MQ-1C Grey Eagle стоят от 10 миллионов долларов за экземпляр.