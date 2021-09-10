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США приостановили эвакуацию из Афганистана из-за кори

Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки приняли решение временно приостановить эвакуацию афганцев. Среди эвакуированных местных обнаружили больных корью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

По словам Псаки, с просьбой приостановить эвакуацию выступили федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний.

"Операция союзников по отправке рейсов в Соединенные Штаты была приостановлена по просьбе Центров по контролю и профилактике заболеваний, а также в целях предосторожности из-за четырех диагностированных случаев заболевания корью среди афганцев, которые недавно прибыли в Соединенные Штаты", - отметила Псаки.

Сейчас больные корью афганцы находятся на карантине.

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Соединенные Штаты АмерикиАфганистан