США приостановили эвакуацию из Афганистана из-за кори

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки во время брифинга .

По словам Псаки, с просьбой приостановить эвакуацию выступили федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний.

"Операция союзников по отправке рейсов в Соединенные Штаты была приостановлена по просьбе Центров по контролю и профилактике заболеваний, а также в целях предосторожности из-за четырех диагностированных случаев заболевания корью среди афганцев, которые недавно прибыли в Соединенные Штаты", - отметила Псаки.

Сейчас больные корью афганцы находятся на карантине.