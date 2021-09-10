США призупинили евакуацію з Афганістану через кір

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прессекретаря Білого дому Джен Псакі під час брифінгу .

За словами Псакі, з проханням призупинити евакуацію виступили федеральні Центри з контролю і профілактики захворювань.

"Операція союзників по відправці рейсів в Сполучені Штати була припинена на прохання Центрів з контролю і профілактики захворювань, а також в цілях обережності через чотирьох діагностованих випадків захворювання на кір серед афганців, які нещодавно прибули до Сполучених Штатів", - відзначила Псакі.

Наразі, хворі на кір афганці перебувають на карантині.