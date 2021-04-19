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США приостановили действие санкций против предприятий Беларуси

Новина українською → Вашингтон, Понедельник 19 апреля 2021 19:00
США приостановили действие санкций против предприятий Беларуси Фото: США приостановили действие санкций против предприятий Беларуси до 3 июня (pexels.com)
Автор: РБК-Украина

Министерство финансов Соединенных Штатов приостановило действие санкций в отношении девяти государственных предприятий Беларуси. До 3 июня разрешено проводить с ними ряд финансовых операций.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Решение принято Управлением по контролю за иностранными активами.

Приостановка санкций будет действовать в течение 45 дней с момента обнародования решения Минфина США.

Отметим, что США ввели санкции в отношении Беларуси в 2006 году. Однако в октябре 2015 года действие этих мер в отношении ряда белорусских компаний было частично приостановлено.

Решение неоднократно продлевалось американским правительством все последние годы при различных президентах США.

Напомним, в конце марта представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Белый дом восстановит ранее отмененные санкции против девяти госпредприятий Беларуси. Приостановка действия рестрикций истечет 26 апреля.

Кроме того, Госдепартамент США ввел санкции в отношении 43 граждан Беларуси, "ответственных за подрыв демократии", лишив их права на въезд в Соединенные Штаты.

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