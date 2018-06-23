США приостанавливают военные учения с Южной Кореей

США приостанавливает программу Freedom Guardian

В результате достигнутых договоренностей между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном на саммите в Сингапуре, США приостанавливают проведение совместных учений с Южной Кореей. Об этом информирует Reuters

"Для поддержки реализации итогов встречи в Сингапуре, в координации с нашим союзником - Южной Кореей, министр обороны Джеймс Маттис на неопределенный срок приостановил проведение ряда учений", - заявила в пятницу пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.

По словам Уайт, США приостанавливает программу Freedom Guardian, а также две учебные программы обмена в рамках сотрудничества с корейской морской программой, запланированные на следующие три месяца.

На пресс-конференции после встречи с Кимом в Сингапуре Трамп объявил, что он остановит то, что он назвал "очень провокационными" и дорогостоящими регулярными военными учениями, которые Соединенные Штаты проводят с Южной Кореей.

Ранее на этой неделе Соединенные Штаты и Южная Корея заявили, что они приостанавливают планирование августовских учений Freedom Guardian.

Напомним, ЕС ответит на пошлины, которые Трамп может ввести на авто из стран ЕС.