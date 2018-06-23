США припиняють військові навчання з Південною Кореєю

США призупиняє програму Freedom Guardian

В результаті досягнутих домовленостей між президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом і лідером КНДР Кім Чен Ином на саміті в Сінгапурі, США припиняють проведення спільних навчань з Південною Кореєю. Про це інформує Reuters

"Для підтримки реалізації підсумків зустрічі в Сінгапурі, в координації з нашим союзником - Південною Кореєю, міністр оборони Джеймс Маттіс на невизначений термін припинив проведення низки навчань", - заявила в п'ятницю прес-секретар Пентагону Дана Уайт.

За словами Уайт, США призупиняє програму Freedom Guardian, а також дві навчальні програми обміну в рамках співпраці з корейською морською програмою, заплановані на наступні три місяці.

На прес-конференції після зустрічі з Кімом в Сінгапурі Трамп оголосив, що він зупинить те, що він назвав "дуже провокаційними" і дорогими регулярними військовими навчаннями, які Сполучені Штати проводять з Південною Кореєю.

Раніше на цьому тижні Сполучені Штати і Південна Корея заявили, що вони припиняють планування серпневих навчань Freedom Guardian.

Нагадаємо, ЄС відповість на мита, які Трамп може ввести на авто з країн ЄС.