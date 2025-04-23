Венс знову погрожує виходом із переговорів: США висунули ультиматум Україні та РФ

Сполучені Штати Америки готові вийти з процесу посередництва між Росією та Україною, якщо не отримають позитивної відповіді на свою пропозицію.

"Ми вийдемо з посередництва між Росією та Україною, якщо не отримаємо позитивної відповіді. Ми представили чітку і справедливу пропозицію як росіянам, так і українцям", - заявив Венс.

Подробиць щодо змісту пропозиції американська сторона поки що не розголошує.