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Венс знову погрожує виходом із переговорів: США висунули ультиматум Україні та РФ

Середа 23 квітня 2025 10:53
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Венс знову погрожує виходом із переговорів: США висунули ультиматум Україні та РФ Фото: віце-президент США Джей Ді Венс (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

США можуть вийти з посередництва між Україною та РФ. Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що чекає на позитивну відповідь сторін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Венса.

Сполучені Штати Америки готові вийти з процесу посередництва між Росією та Україною, якщо не отримають позитивної відповіді на свою пропозицію.

"Ми вийдемо з посередництва між Росією та Україною, якщо не отримаємо позитивної відповіді. Ми представили чітку і справедливу пропозицію як росіянам, так і українцям", - заявив Венс.

Подробиць щодо змісту пропозиції американська сторона поки що не розголошує.

Переговори щодо війни в Україні

Україна і Росія не ведуть прямих переговорів щодо війни в Україні. Однак переговорний процес триває за посередництва США. Вашингтон застосовує так звану "човникову дипломатію" для переговорів.

Зазначається, що Штати очікують від української сторони відповіді на такий мирний план уже 23 квітня.

Західне ЗМІ пише, що односторінковий документ, який США презентували українським чиновникам у Парижі минулого тижня, описує подібні умови як "остаточну пропозицію" Трампа.

Також, нещодавно президент Дональд Трамп заявив, що США можуть припинити участь у переговорах щодо завершення війни Росії проти України. Це станеться, якщо одна зі сторін перешкоджатиме миру.

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