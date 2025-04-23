Вэнс снова грозит выходом из переговоров: США выдвинули ультиматум Украине и РФ

США могут выйти из посредничества между Украиной и РФ. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что ждет положительного ответа сторон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление Вэнса.

"Мы выйдем из посредничества между Россией и Украиной, если не получим положительного ответа. Мы представили четкое и справедливое предложение как россиянам, так и украинцам", - заявил Вэнс.

Соединенные Штаты Америки готовы выйти из процесса посредничества между Россией и Украиной, если не получат положительного ответа на свое предложение.

Переговоры по войне в Украине

Украина и Россия не ведут прямых переговоров по войне в Украине. Однако переговорный процесс продолжается при посредничестве США. Вашингтон применяет так называемую "челночную дипломатию" для переговоров.

Отмечается, что Штаты ожидают от украинской стороны ответа на такой мирный план уже 23 апреля.

Западное СМИ пишет, что одностраничный документ, который США представили украинским чиновникам в Париже на прошлой неделе, описывает подобные условия как "окончательное предложение" Трампа.

Также, недавно президент Дональд Трамп заявил, что США могут прекратить участие в переговорах по завершению войны России против Украины. Это произойдет, если одна из сторон будет препятствовать миру.

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