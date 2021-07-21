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США пригрозили Туреччині санкціями через закупівлю зброї та військової техніки у Росії

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США , Середа 21 липня 2021 19:53
США пригрозили Туреччині санкціями через закупівлю зброї та військової техніки у Росії Фото: США пригрозили Туреччині санкціями через закупівлю зброї та військової техніки у Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Заступниця державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд пригрозила Туреччині однобічними санкціями, якщо країна продовжить закупати озброєння й військову техніку у Російської Федерації. Також Америка може не повернутися до спільних продажів й виробництва з Туреччиною винищувача F-35.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під час засідання комітету з закордонних справ Сенату Конгресу США, Вікторія Нуланд заявила, що Америка може ввести санкції проти Туреччини, якщо та продовжить закупить озброєння у Росії.

"Ми продовжуємо заперечувати проти покупки й розгортання Туреччиною російської системи ППО С-400. І ясно дали зрозуміти, що будь-які нові великі закупівлі озброєнь у Росії призведуть до додаткових санкції CAATSA", - відзначила Нуланд.

Зокрема, заступниця держсекретаря додала, що Америка й надалі триматиме на паузі спільне з Туреччиною виробництво й продажі винищувача-бомбардувальника п'ятого покоління F-35.

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