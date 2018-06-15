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США пригрозили Сирии жесткими мерами в случае наступления в зоне деэскалации

НовостиПолитика    15.06.2018 - 08:34
Фото: Госдеп США (U.S. Department of State)
Фото: Госдеп США (U.S. Department of State)

Вашингтон просит Москву повлиять на Башара Асада и предотвратить расширение зоны конфликта  

Государственный департамент США пригрозил Сирии жесткими мерами в случае наступления правительственной армии в зоне деэскалации на юго-западе страны. Об этом сообщает Reuters.

В частности, в Госдепе заявили, что сирийские войска нарушают соглашение о зонах деэскалации, и пригрозили жесткими мерами в отношении армии Башара Асада, если она предпримет наступление. Кроме того, американская сторона призвала Россию повлиять на лидера Сирии, чтобы предотвратить расширение зоны боевых действий.

Отметим, зона деэскалации на юго-западе Сирии примыкает к приграничным с Иорданией территориям, а также к подконтрольным Израилю Голанским высотам.

Напомним, ранее сообщалось, что НАТО не гарантирует безопасность Израилю в случае войны с Ираном.  

 

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, наступление, Сирия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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