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Интервью

НАТО не гарантирует безопасность Израилю в случае войны с Ираном

НовостиПолитика    02.06.2018 - 19:07
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Израиль не является членом НАТО, а только партнером

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не гарантирует Израилю безопасность в случае войны с Ираном. НАТО не будет вмешиваться в этот конфликт, заявил Столтенберг в интервью журналу Spiegel.

Столтенберг подчеркнул - НАТО поддерживает с Израилем партнерские отношения. В то же время, Североатлантический договор подразумевает гарантии безопасности членам военно-политического блока

"Израиль не является членом НАТО и гарантии безопасности по статье 5 Североатлантического договора на Израиль не распространяются", - сказал генсек НАТО.

Также он уточнил, что Североатлантический альянс не участвует в процессе урегулирования военных конфликтов на Ближнем Востоке .

Тем не менее все партнеры по НАТО обеспокоены ракетной программой Ирана и его поддержкой террористических групп, ведущей к нестабильности в регионе.

Отметим, что конфликт Израиля с Ираном связан с ракетно-ядерной программой Тегерана и участием иранских военных в конфликте в Сирии. Кроме того, в мае Израиль обвинил Иран в ракетном обстреле израильских войск на Голанских высотах. После чего Израиль заявил об ударах по позициям военных Ирана на сирийской территории.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с лидерами Франции, Германии и, возможно, Великобритании на следующей неделе, чтобы обсудить ядерную сделку с Ираном. 

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Теги публикации: НАТО, Йенс Столтенберг, Израиль, Палестина  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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