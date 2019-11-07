ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США пригрозили Сербии санкциями в случае покупки российских вооружений

Новости » Политика     07.11.2019 - 10:47
США пригрозили Сербии санкциями в случае покупки российских вооружений
Фото: США (radiosvoboda)

При этом, Белград заявил о приобретении российских ракетно-зенитных систем

Мэтью Палмер, спецпредставитель США по Западным Балканам, предупредил Сербию о возможных санкциях в случае приобретения Белградом российского вооружения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

При этом, Белград заявил о приобретении российских ракетно-зенитных систем "Панцирь-С". Системы "Панцирь-С" будут поставлены в Сербию "в ближайшие несколько месяцев в соответствии с подписанным контрактом".

Сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербия закупит у России оборонительное вооружение, добавив, что он хочет избежать любых санкций со стороны США или "конфронтации с Америкой".

"Сербия вооружается, потому что это - свободная страна, окруженная государствами-членами НАТО, с которыми мы хотим быть друзьями", - заявил Вучич.

"Панцирь" - зенитно-ракетная система малой и средней дальности. С ее помощью можно поражать беспилотники и крылатые ракеты.

Напомним, 24 октября Российская Федерация перебросила в Сербию зенитные ракетные комплексы С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплеки "Панцирь-С", для участия в совместных военных учениях.

Также РБК-Украина сообщало, что Соединенные Штаты предупредили Германию о растущих угрозах со стороны России.

В Госдепе США ничего не знают о преемнике аль-Багдади Бывших сотрудников Twitter обвинили в шпионаже на Саудовскую Аравию
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСербияСанкции
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь