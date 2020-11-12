США пригрозили Китаю санкциями из-за отстранения депутатов в Гонконге

Фото: китайские собрания народных представителей (people.com.cn)

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Пекин нарушил международные обязательства по Гонконгу, отстранив четырех оппозиционных депутатов Законодательного совета. Он пригрозил Китаю новыми ответными мерами.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

В документе отмечается, что США продолжат использовать все возможные способы для выявления и введения санкций против тех, кто отвечает за уничтожение свободы Гонконга.

"Недавние действия Пекина, которые дисквалифицировали поддерживающих демократию законодателей из законодательного совета Гонконга, не оставляют никаких сомнений, что Коммунистическая партия Китая открыто нарушила свои международные обязательства в соответствии с китайско-британской совместной декларацией и свои обещания народу Гонконга, в том числе и в соответствии с основным законом", - говорится в заявлении.

Напомним, Соединенные Штаты Америки ранее ввели санкции против 11 гонконгских чиновников за содействие в ограничении автономии Гонконга. Под санкции попала глава автономного региона Керри Лам.

Ранее пакет санкций против Китая за ограничение автономии Гонконга принял Совет Евросоюза; ограничения, в частности, касаются экспорта оборудования и технологий, которые могут применяться для репрессий в Гонконге.