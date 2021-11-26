США пригрозили Ирану обострением конфликта, если он не будет сотрудничать с МАГАТЭ
США требуют от Ирана сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). В противном случае США грозятся собрать экстренное заседание в МАГАТЭ, что может привести к срыву переговоров по ядерной сделке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
МАГАТЭ требует от Ирана повторной установки камер наблюдения на мастерской в комплексе TESA Karaj, где производятся детали для усовершенствованных центрифуг, обогащающих уран. Также агентство хочет получить ответы о происхождении частиц урана, обнаруженных на старых объектах.
Представители США в МАГАТЭ заявили, что будут вынуждены созвать экстренное собрание, чтобы урегулировать ситуацию.
"Если отказ Ирана от сотрудничества не будет немедленно устранен, у правления не будет другого выбора, кроме как созвать внеочередное заседание до конца этого года, чтобы урегулировать кризис", - говорится в заявлении.
Отмечается, что внеочередное заседание правления, скорее всего, будет направлено на принятие резолюции против Ирана. Это может поставить под угрозу переговоры между Ираном и США о возобновлении ядерной сделки 2015 года, которые должны возобновиться в понедельник.
Напомним, что три европейских страны вызвали обеспокоенность по поводу ядерного потенциала Ирана. Там считают, что это ставит под угрозу весь мир.