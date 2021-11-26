США пригрозили Ирану обострением конфликта, если он не будет сотрудничать с МАГАТЭ

США требуют от Ирана сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). В противном случае США грозятся собрать экстренное заседание в МАГАТЭ, что может привести к срыву переговоров по ядерной сделке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

МАГАТЭ требует от Ирана повторной установки камер наблюдения на мастерской в ​​комплексе TESA Karaj, где производятся детали для усовершенствованных центрифуг, обогащающих уран. Также агентство хочет получить ответы о происхождении частиц урана, обнаруженных на старых объектах.

Представители США в МАГАТЭ заявили, что будут вынуждены созвать экстренное собрание, чтобы урегулировать ситуацию.

"Если отказ Ирана от сотрудничества не будет немедленно устранен, у правления не будет другого выбора, кроме как созвать внеочередное заседание до конца этого года, чтобы урегулировать кризис", - говорится в заявлении.