США пригрозили Ірану загостренням конфлікту, якщо він не співпрацюватиме з МАГАТЕ

США вимагають від Ірану співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). В іншому випадку США погрожують зібрати екстрене засідання в МАГАТЕ, що може призвести до зриву переговорів з ядерної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

МАГАТЕ вимагає від Ірану повторної установки камер спостереження на майстерні в комплексі TESA Karaj, де виробляються деталі для вдосконалених центрифуг, що збагачують уран. Також агентство хоче отримати відповіді про походження частинок урану, виявлених на старих об'єктах.

Представники США в МАГАТЕ заявили, що будуть змушені скликати екстрені збори, щоб врегулювати ситуацію.

"Якщо відмова Ірану від співпраці не буде негайно усунена, у правління не буде іншого вибору, окрім як скликати позачергове засідання до кінця цього року, щоб врегулювати кризу", - йдеться в заяві.