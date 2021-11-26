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США пригрозили Ірану загостренням конфлікту, якщо він не співпрацюватиме з МАГАТЕ

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США, П'ятниця 26 листопада 2021 01:43
США пригрозили Ірану загостренням конфлікту, якщо він не співпрацюватиме з МАГАТЕ Фото: США вимагають від Ірану співпраці з МАГАТЕ (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США вимагають від Ірану співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). В іншому випадку США погрожують зібрати екстрене засідання в МАГАТЕ, що може призвести до зриву переговорів з ядерної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

МАГАТЕ вимагає від Ірану повторної установки камер спостереження на майстерні в комплексі TESA Karaj, де виробляються деталі для вдосконалених центрифуг, що збагачують уран. Також агентство хоче отримати відповіді про походження частинок урану, виявлених на старих об'єктах.

Представники США в МАГАТЕ заявили, що будуть змушені скликати екстрені збори, щоб врегулювати ситуацію.

"Якщо відмова Ірану від співпраці не буде негайно усунена, у правління не буде іншого вибору, окрім як скликати позачергове засідання до кінця цього року, щоб врегулювати кризу", - йдеться в заяві.

Зазначається, що внеочереднє засідання правління, швидше за все, буде спрямоване на прийняття резолюції проти Ірану. Це може поставити під загрозу переговори між Іраном та США про відновлення ядерної угоди 2015 року, які повинні відновитися в понеділок.

Нагадаємо, що три європейські країни викликали стурбованість з приводу ядерного потенціалу Ірану. Там вважають, що це ставить під загрозу весь світ.

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