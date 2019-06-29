В США приговорили к пожизненному виновника наезда в Шарлотсвилле

Фото: столкновения в Шарлотсвилле (wikipedia.org)

Мужчина въехал на грузовике в толпу митингующих против неонацизма

Федеральный суд США приговорил к пожизненному заключению Алекса Филдса, который в 2017 году за рулем грузовика въехал в толпу в Шарлотсвилле (штат Вирджиния), в результате чего погибла женщина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Осужденный - 22-летний учасник неонацистского движения Алекс Филдс. Его обвинили в совершении преступления на почве ненависти. Перед вынесением приговора он принес извинения за свое преступление и попросил суд смягчить вердикт.

Судья Майкл Урбански не прислушался к просьбе подсудимого, решив, что обвиняемый представляет большую опасность для общества. У Филдса не будет права на досрочное освобождение. Свою вину Филдс признал.

Напомним, 11 и 12 августа 2017 года в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) прошла политическая акция крайне правых сил. Поводом послужило решение городских властей демонтировать памятник генералу-конфедерату Роберту Ли и перенести его из парка Эмансипации. Некоторые из протестующих выкрикивали расистские и антисемитские слоганы, проносили огнестрельное оружие, флаги Конфедерации, свастики, исламофобские плакаты и символику президентской кампании Дональда Трампа.

Акция сопровождалась факельным шествием и закончилась столкновениями правых с полицией и политическими противниками, левыми и антирасистами, а также умышленным наездом на толпу антифашистов. В ходе беспорядков погиб один и были ранены не менее 38 человек.