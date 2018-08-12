ФБР не исключает влияние России на конфликт в Шарлотсвилле в 2017

ФБР на закрытом брифинге подтвердило, что РФ могла влиять на ситуацию в Шарлотсвилле

Федеральное бюро расследований (ФБР) США не исключает, что Россия могла влиять на обострение ситуации в Шарлотсвилле в августе 2017 года. Об этом в интервью CNN заявил конгрессмен Томас Гаррет.

По словам Гаррета, два месяца назад на закрытом брифинге ФБР поднимался вопрос столкновений в Шарлотсвилле. Руководство бюро подтвердило, что российская сторона могла влиять на обострение конфликта.

"Два месяца назад я был на закрытой сессии брифинге по ситуации в Шарлотсвилле с директором ФБР. Среди прочих вопросов, я спросил, имело место то вмешательство России в разжигании конфликта вокруг случившегося в Шарлотсвилле. Мне сказали, что да", - отметил Гаррет.

Напомним, 11 и 12 августа 2017 года в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) прошла политическая акция крайне правых сил. Поводом послужило решение городских властей демонтировать памятник генералу-конфедерату Роберту Ли и перенести его из парка Эмансипации. Некоторые из протестующих выкрикивали расистские и антисемитские слоганы, проносили огнестрельное оружие, флаги Конфедерации, свастики, исламофобские плакаты и символику президентской кампании Дональда Трампа.

Акция сопровождалась факельным шествием и закончилась столкновениями правых с полицией и политическими противниками, левыми и антирасистами, а также умышленным наездом на толпу антифашистов. В ходе беспорядков погиб один и были ранены не менее 38 человек.